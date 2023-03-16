Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
25 минут назад

Формула-1 и Гран-при Австрии заключили новый контракт

Чемпионат.comиещё 1

Гран-при Австрии останется в календаре Формулы-1 минимум до 2027 года включительно. Стороны заключили новое соглашение сроком на четыре года. Об этом информирует пресс-служба «Королевских гонок».

Формула-1 и Гран-при Австрии заключили новый контракт
Фото: 

Гран-при Австрии вернулся в чемпионат мира в 2014 году. В этом году австрийский этап, который пройдёт с 30 июня по 2 июля, будет посвящён десятой годовщине его возвращения в календарь Формулы-1. Второй год подряд на нём будет проходить спринт-квалификация.

«Гран-при Австрии – это идеальная комбинация сложной трассы, где можно развивать высокую скорость, и прекрасного места для болельщиков. Поэтому я рад, что мы останемся с Red Bull Ring как минимум до 2027 года. Поскольку мы отмечаем 10-ю годовщину нашего возвращения в Шпильберг, я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в заключении этого контракта, особенно промоутера и «Ред Булл». Кроме того, хотел бы отдать должное Дитриху Матешицу за любовь и страсть, которые он привнёс в Формулу-1, что обеспечило дальнейший успех мероприятия», — сказал руководитель Формулы-1 Стефан

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий