Формула-1 и Гран-при Австрии заключили новый контракт

«Гран-при Австрии – это идеальная комбинация сложной трассы, где можно развивать высокую скорость, и прекрасного места для болельщиков. Поэтому я рад, что мы останемся с Red Bull Ring как минимум до 2027 года. Поскольку мы отмечаем 10-ю годовщину нашего возвращения в Шпильберг, я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в заключении этого контракта, особенно промоутера и «Ред Булл». Кроме того, хотел бы отдать должное Дитриху Матешицу за любовь и страсть, которые он привнёс в Формулу-1, что обеспечило дальнейший успех мероприятия», — сказал руководитель Формулы-1 Стефан