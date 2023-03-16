В Ford набирают сотрудников в программу Формулы 1

«Мы постоянно на связи с Red Bull. Одни наши проекты уже на стадии реализации, другие ещё прорабатываются. Наши отношения развиваются, мы вместе работаем над новой силовой установкой, понимаем, кто кому в решении каких вопросов может помочь. Мы уже нашли много точек пересечения и, я уверен, найдём ещё».