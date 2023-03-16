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59 минут назад

В Ford набирают сотрудников в программу Формулы 1

F1News.ru

В Ford Motor Company нанимают новых сотрудников для сотрудничества с Red Bull в Формуле 1 в 2026 году они будут работать на базе команды в Милтон-Кинс.

В Ford набирают сотрудников в программу Формулы 1
Фото: f1news.ruf1news.ru

Марк Рашбрук, руководитель спортивного отделения Ford:

«Мы постоянно на связи с Red Bull. Одни наши проекты уже на стадии реализации, другие ещё прорабатываются. Наши отношения развиваются, мы вместе работаем над новой силовой установкой, понимаем, кто кому в решении каких вопросов может помочь. Мы уже нашли много точек пересечения и, я уверен, найдём ещё».

Автоспорт,Ford,
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