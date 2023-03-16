Штайнер высказался об обвинениях в адрес «Хааса» в сотрудничестве с Россией

«Это заявление было распространено, потому что к нам обращалось много людей по этому вопросу. Это помогло прояснить, почему мы вдруг стали плохими. Haas Automation и наша команда — у нас одно и то же название, и это демонстрирует, что за „Хаасом“ на самом деле стоит крупная корпорация, о которой многие люди в мире даже не знают, если честно. Так что мы выпустили релиз, чтобы нас не засыпа