Вассёр: «Феррари» подготовила обновления к Джидде

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что итальянская команда подготовила обновления к грядущему Гран-при Саудовской Аравии. Гонка в Джидде пройдёт 19 марта.
«Характеристики Джидды кардинально отличаются от трассы в Бахрейне, если говорить о сцеплении и конфигурации трассы. Таким образом, это будет другой уик-энд. Вероятно, нам удастся добиться большего прогресса. Мы собираемся представить в Джидде несколько обновлений. Хотелось бы верить, что это поможет двинуться вперёд.
Думаю, мы столкнулись с проблемами в производительности. Концепция болида хорошая», — цитирует Вассёра RacingNews365.com.
5 марта пилот «Ред Булл» и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона-2023 в Бахрейне.