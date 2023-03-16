Вассёр: «Феррари» подготовила обновления к Джидде

«Характеристики Джидды кардинально отличаются от трассы в Бахрейне, если говорить о сцеплении и конфигурации трассы. Таким образом, это будет другой уик-энд. Вероятно, нам удастся добиться большего прогресса. Мы собираемся представить в Джидде несколько обновлений. Хотелось бы верить, что это поможет двинуться вперёд.