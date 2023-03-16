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59 минут назад

Вассёр: «Феррари» подготовила обновления к Джидде

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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что итальянская команда подготовила обновления к грядущему Гран-при Саудовской Аравии. Гонка в Джидде пройдёт 19 марта.

Вассёр: «Феррари» подготовила обновления к Джидде
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Характеристики Джидды кардинально отличаются от трассы в Бахрейне, если говорить о сцеплении и конфигурации трассы. Таким образом, это будет другой уик-энд. Вероятно, нам удастся добиться большего прогресса. Мы собираемся представить в Джидде несколько обновлений. Хотелось бы верить, что это поможет двинуться вперёд.

Думаю, мы столкнулись с проблемами в производительности. Концепция болида хорошая», — цитирует Вассёра RacingNews365.com.

5 марта пилот «Ред Булл» и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона-2023 в Бахрейне.

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