Леклер ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Мерседес»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Мерседес». По словам Леклера , он любит «Феррари» и хочет побеждать вместе с ней.

«Думаю, совершенно очевидно, как сильно я люблю «Феррари» и как сильно хочу побеждать с «Феррари». Больше мне нечего сказать», — приводит слова Леклера Formel1.de со ссылкой на Sky Sports.

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». «Феррари» в Кубке конструкторов также была второй. На первом этапе нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна, Леклер сошёл из-за проблем с силовой установкой.