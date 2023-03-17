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1 час назад

Шарль Леклер ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Мерседес»

Чемпионат.com

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Мерседес». По словам Леклера, он любит «Феррари» и хочет побеждать вместе с ней.

Леклер ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Мерседес»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, совершенно очевидно, как сильно я люблю «Феррари» и как сильно хочу побеждать с «Феррари». Больше мне нечего сказать», — приводит слова Леклера Formel1.de со ссылкой на Sky Sports.

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». «Феррари» в Кубке конструкторов также была второй. На первом этапе нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна, Леклер сошёл из-за проблем с силовой установкой.

Автоспорт,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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