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57 минут назад

Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Алонсо — третий

Чемпионат.comиещё 3

На городском автодроме в Джидде завершилась первая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был восьмым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — пятым.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка:

Результаты готовятся...

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