Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии

На городском автодроме в Джидде завершилась первая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».