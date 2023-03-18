Гонщик Формулы-1 показал экстремальную Alfa Romeo из лимитированной серии

В 2020 году к 110-летию бренда Alfa Romeo марка приурочила презентацию экстремальных суперседанов Alfa Romeo Giulia GTA и GTAm. Тираж флагманской модели был ограничен 500 экземплярами — к октябрю 2021 года все машины распродали, но ещё весной 2023 года клиенты продолжают получать свои автомобили. Например, гонщик заводской команды Alfa Romeo в Формуле-1 Валттери Боттас лично отправился за своим седаном в Италию.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Пилот получил седан в фирменном тёмно-алом цвете Etna Red. В торжественной церемонии вручения автомобиля приняли участие глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато, главный дизайнер и глава Centro Stile Alfa Romeo Алехандро Месонеро Романосом и менеджер Alfa Romeo в Формуле-1 Криштиано Фиорио. Боттас выбрал самый экстремальный вариант модели — GTAm.

Седан на центнер легче исходной Giulia Quadrifoglio и вдобавок на 30 сил мощнее — отдача турбомотора V6 2.9 составляет 540 лошадиных сил. Из углепластика у модели сделаны карданный вал, капот, крыша, передний бампер, колёсные арки, заднее антикрыло, а выхлоп — титановый Akrapovic. Вместо боковых и задних стекол — поликарбонат Lexan.