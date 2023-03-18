Ферстаппен отреагировал на проблему с двигателем в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал проблему с силовой установкой, из-за которой он будет стартовать в гонке Гран-при Саудовской Аравии только 15-м.

«Первый раз услышал о такой проблеме. Всё произошло на выходе из 10-го поворота, такое очень раздражает. До этого момента у нас был очень хороший уикенд, каждая сессия проходила очень хорошо. Каждый раз, когда я выезжал на трассу, машина отлично работала. Теперь пробиться наверх стало немного сложнее, но главное — набирать очки.