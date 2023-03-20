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1 час назад

Хорнер отреагировал на недовольство Переса быстрейшим кругом Ферстаппена

Чемпионат.comиещё 9

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о быстрейшем круге Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Хорнер отреагировал на недовольство Переса быстрейшим кругом Ферстаппена
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Ферстаппен принял такое решение после того, как стало понятно, что его напарник Серхио Перес станет победителем заезда, что не понравилось последнему.

«Так всегда бывает, когда вы лидируете. Всегда хочется, чтобы машина позади подчинялась командам первой. Так что это совершенно естественно», – приводит слова Хорнера издание Autosport.

Гран-при Саудовской Аравии. Гонка

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.728.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.

7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.

8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.

9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747. 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

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