Серхио Перес победил на Гран При Саудовской Аравии, Рассел в топ-3

Гонщик Red Bull Racing Серхио Перес впервые в своей карьере в Формуле 1 конвертировал поул в победу, легко и уверенно выиграв Гран При Саудовской Аравии.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

На старте мексиканец пропустил своего соседа по первому ряду Фернандо Алонсо, но ненадолго. Уже в конце второго круга Чеко вернулся вперёд и с тех пор больше никому не отдал первую позицию.

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Единственной угрозой для Серхио в оставшейся части гонки был напарник Макс Ферстаппен, буквально за 20 кругов со старта прорвавшийся с 15-го на второе место. Но как на середине дистанции между двумя пилотами Red Bull отрыв стабилизировался на отметке 4,5-5 секунд секунд, таким и остался до финиша.

Так что Перес без каких-либо трудности довел дело до пятой в карьере победы, а Red Bull Racing завоевала второй из двух возможных дублей на старте сезона-2023.

Алонсо, несмотря на пятисекундный штраф за неправильную диспозицию на стартовой решетке, финишировал третьим. Примечательно, что испанский гонщик впервые с 2007 года начал чемпионат с двух подряд подиумов, а его на попадание на пьедестал почёта стал 100-м в карьере.

На четвертом и пятом местах гонку закончили пилоты Mercedes Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон. Лучший из гонщиков Ferrari Карлос Сайнс пересёк финишную черту шестым, впереди своего партнёра по команде Шарля Леклера, не сумевшего отыграть много позиций после пенализации за замену мотора.

Дополнили зачётную первую десятку напарники по Alpine Эстебан Окон и Пьер Гасли, а также Кевин Магнуссен, принёсший Haas первые очки в сезоне-2023.

Обновление, 21:50: Фернандо Алонсо оштрафован на 10 секунд за нарушение процедуры отбытия наказания на пит-стопе и переместился с третьего на четвертое место.

Результаты Гран При Саудовской Аравии