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29 минут назад

Серхио Перес победил на Гран При Саудовской Аравии, Рассел в топ-3

autosport.com.ru

Гонщик Red Bull Racing Серхио Перес впервые в своей карьере в Формуле 1 конвертировал поул в победу, легко и уверенно выиграв Гран При Саудовской Аравии.

Серхио Перес победил на Гран При Саудовской Аравии, Рассел в топ-3
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

На старте мексиканец пропустил своего соседа по первому ряду Фернандо Алонсо, но ненадолго. Уже в конце второго круга Чеко вернулся вперёд и с тех пор больше никому не отдал первую позицию.

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Единственной угрозой для Серхио в оставшейся части гонки был напарник Макс Ферстаппен, буквально за 20 кругов со старта прорвавшийся с 15-го на второе место. Но как на середине дистанции между двумя пилотами Red Bull отрыв стабилизировался на отметке 4,5-5 секунд секунд, таким и остался до финиша.

Так что Перес без каких-либо трудности довел дело до пятой в карьере победы, а Red Bull Racing завоевала второй из двух возможных дублей на старте сезона-2023.

Алонсо, несмотря на пятисекундный штраф за неправильную диспозицию на стартовой решетке, финишировал третьим. Примечательно, что испанский гонщик впервые с 2007 года начал чемпионат с двух подряд подиумов, а его на попадание на пьедестал почёта стал 100-м в карьере.

На четвертом и пятом местах гонку закончили пилоты Mercedes Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон. Лучший из гонщиков Ferrari Карлос Сайнс пересёк финишную черту шестым, впереди своего партнёра по команде Шарля Леклера, не сумевшего отыграть много позиций после пенализации за замену мотора.

Дополнили зачётную первую десятку напарники по Alpine Эстебан Окон и Пьер Гасли, а также Кевин Магнуссен, принёсший Haas первые очки в сезоне-2023.

Обновление, 21:50: Фернандо Алонсо оштрафован на 10 секунд за нарушение процедуры отбытия наказания на пит-стопе и переместился с третьего на четвертое место.

Результаты Гран При Саудовской Аравии

Поз. Пилот Команда Время/Отст. Круги 1. Серхио Перес Oracle Red Bull Racing 1:21.14,894 50 2. Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 5,355 50 3. Джордж Рассел Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 25,866 50 4. Фернандо Алонсо* Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 30,728 50 5. Льюис Хэмилтон Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 31,065 50 6. Карлос Сайнс-мл. Scuderia Ferrari 35,876 50 7. Шарль Леклер Scuderia Ferrari 43,162 50 8. Эстебан Окон BWT Alpine F1 Team 52,832 50 9. Пьер Гасли BWT Alpine F1 Team 54,747 50 10. Кевин Магнуссен MoneyGram Haas F1 Team 1.04,826 50 11. Юки Цунода Scuderia AlphaTauri 1.07,494 50 12. Нико Хюлькенберг MoneyGram Haas F1 Team 1.10,588 50 13. Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo F1 Team Stake 1.16,060 50 14. Ник де Врис Scuderia AlphaTauri 1.17,478 50 15. Оскар Пиастри McLaren Formula 1 Team 1.25,021 50 16. Логан Саржант Williams Racing 1.26,293 50 17. Ландо Норрис McLaren Formula 1 Team 1.26,445 50 18. Валттери Боттас Alfa Romeo F1 Team Stake   49 Не классифицированы:       Алекс Албон Williams Racing   27   Лэнс Стролл Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team   16

Автоспорт,Оскар Пиастри,Алекс Албон,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Нико Хюлькенберг,Пьер Гасли,Кевин Магнуссен,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,Ferrari,Oracle,
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