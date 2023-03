Серхио Перес победил на Гран При Саудовской Аравии, Рассел в топ-3

Результаты Гран При Саудовской Аравии

Поз. Пилот Команда Время/Отст. Круги 1. Серхио Перес Oracle Red Bull Racing 1:21.14,894 50 2. Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 5,355 50 3. Джордж Рассел Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 25,866 50 4. Фернандо Алонсо* Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 30,728 50 5. Льюис Хэмилтон Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 31,065 50 6. Карлос Сайнс-мл. Scuderia Ferrari 35,876 50 7. Шарль Леклер Scuderia Ferrari 43,162 50 8. Эстебан Окон BWT Alpine F1 Team 52,832 50 9. Пьер Гасли BWT Alpine F1 Team 54,747 50 10. Кевин Магнуссен MoneyGram Haas F1 Team 1.04,826 50 11. Юки Цунода Scuderia AlphaTauri 1.07,494 50 12. Нико Хюлькенберг MoneyGram Haas F1 Team 1.10,588 50 13. Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo F1 Team Stake 1.16,060 50 14. Ник де Врис Scuderia AlphaTauri 1.17,478 50 15. Оскар Пиастри McLaren Formula 1 Team 1.25,021 50 16. Логан Саржант Williams Racing 1.26,293 50 17. Ландо Норрис McLaren Formula 1 Team 1.26,445 50 18. Валттери Боттас Alfa Romeo F1 Team Stake 49 Не классифицированы: Алекс Албон Williams Racing 27 Лэнс Стролл Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 16