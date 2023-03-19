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1 час назад

Алонсо лишился призового места на Гран-при Саудовской Аравии после штрафа

Матч ТВ

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо лишился третьего места по итогам Гран при Саудовской Аравии, сообщается на сайте «Формулы 1».

Алонсо лишился призового места на Гран-при Саудовской Аравии после штрафа
Фото: матч твматч тв

Уже после награждения призеров стюарды вынесли решение о 10 секундном штрафе для испанца. Алонсо опустился на четвертую строчку в итоговом протоколе за неправильное отбывание штрафа по ходу гонки.

Перед стартом 41 летний гонщик занял неправильную позицию на решетке, остановив машину за пределами белой линии. На дистанции Алонсо получил 5 секундный штраф, который отбыл на пит стопе в режиме машины безопасности, что нарушает регламент.

Вместо Алонсо на третье место в протоколе поднялся британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Победу в гонке одержал мексиканец Серхио Перес, вторым стал голландец Макс Ферстаппен (оба — «Ред Булл»).

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,
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