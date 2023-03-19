Алонсо лишился призового места на Гран-при Саудовской Аравии после штрафа

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо лишился третьего места по итогам Гран при Саудовской Аравии, сообщается на сайте «Формулы 1».

Фото: матч тв матч тв

Уже после награждения призеров стюарды вынесли решение о 10 секундном штрафе для испанца. Алонсо опустился на четвертую строчку в итоговом протоколе за неправильное отбывание штрафа по ходу гонки.

Перед стартом 41 летний гонщик занял неправильную позицию на решетке, остановив машину за пределами белой линии. На дистанции Алонсо получил 5 секундный штраф, который отбыл на пит стопе в режиме машины безопасности, что нарушает регламент.