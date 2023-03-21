Бриаторе объяснил, почему Алонсо может побороться за победу в Формуле-1

«Я бы подождал говорить о том, что чемпионат мира уже закончился. «Астон Мартин» – всё ещё «девственная» машина: мы увидим, насколько она может стать лучше. Другим ещё предстоит разобраться в своих проблемах, а у Фернандо есть машина, которую легко понять и управлять ею. Если у него появится шанс на победу, он не упустит его», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sera.