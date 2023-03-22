Хилл заявил о давлении на «Ред Булл» со стороны Ферстаппена

«Думаю, проблема в том, что Макс в какой-то степени олицетворяет стихию. Внутри команды всё сводится к тому, какое давление он может оказать, чтобы гарантировать, что Чеко не подорвёт его чемпионские амбиции. Со спортивной точки зрения, как мне кажется, Чеко следует предоставить все возможности для борьбы в равных условиях вн

Я знаю, что давление на «Ред Булл» со стороны Ферстаппена, в том числе его отца, будет огромным. Он разыграет карту и скажет: «Я — ваше будущее. Всё строится вокруг меня». Чеко понимает, с чем имеет дело, и не станет сдаваться без боя. Это может быть довольно увлекательно», — приводит слова Хилла Motorsport España.