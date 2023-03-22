Хэмилтон отказался отвечать на вопрос по поводу Анджелы Каллен

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался отвечать на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. Об этом информирует Crash.net. Вместе они проработали с 2016 года. При этом Льюис признался, что ощущения от участия в соревнованиях без неё другие.