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1 час назад

Хэмилтон отказался отвечать на вопрос по поводу Анджелы Каллен

Чемпионат.com

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался отвечать на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. Об этом информирует Crash.net. Вместе они проработали с 2016 года. При этом Льюис признался, что ощущения от участия в соревнованиях без неё другие.

Хэмилтон отказался отвечать на вопрос по поводу Анджелы Каллен
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Анджела — настоящий лучик радости. Без неё, без её позитивной энергии определённо всё по-другому. Но вокруг меня по-прежнему отличная команда. Ментально она по-прежнему с нами. Она поддерживала меня все выходные, отправляя текстовые сообщения», — сказал Хэмилтон.

О том, что Хэмилтон прекратил сотрудничество с Каллен стало известно 17 марта.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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