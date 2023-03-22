Хэмилтон отказался отвечать на вопрос по поводу Анджелы Каллен

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался отвечать на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. Об этом информирует Crash.net. Вместе они проработали с 2016 года. При этом Льюис признался, что ощущения от участия в соревнованиях без неё другие.
«Анджела — настоящий лучик радости. Без неё, без её позитивной энергии определённо всё по-другому. Но вокруг меня по-прежнему отличная команда. Ментально она по-прежнему с нами. Она поддерживала меня все выходные, отправляя текстовые сообщения», — сказал Хэмилтон.
О том, что Хэмилтон прекратил сотрудничество с Каллен стало известно 17 марта.