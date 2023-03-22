The Race: «Порше» не присоединится к Формуле-1 в 2026 году

Немецкий автопроизводитель «Порше» не присоединится к Формуле-1 в 2026 году и сосредоточится на нынешних программах в автоспорте (выступление в Формуле-E и «24 часах Ле-Мана»). Об этом информирует The Race.

Напомним, в сентябре прошлого года в «Порше» сообщили о срыве сделки с австрийской командой «Ред Булл». При этом говорилось, что немецкая компания пытается договориться с другими гоночными коллективами, в частности с «Маклареном». Но эти переговоры к какой-либо договорённости не привели. При этом изначально представители «Порше» заявляли, что всё равно рассчитывают войти в Формулу-1 в 2026 году.