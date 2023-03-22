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1 час назад

The Race: «Порше» не присоединится к Формуле-1 в 2026 году

Чемпионат.comиещё 1

Немецкий автопроизводитель «Порше» не присоединится к Формуле-1 в 2026 году и сосредоточится на нынешних программах в автоспорте (выступление в Формуле-E и «24 часах Ле-Мана»). Об этом информирует The Race.

The Race: «Порше» не присоединится к Формуле-1 в 2026 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что «Порше» по-прежнему сохраняет интерес к Формуле-1, но в среднесрочной перспективе кооперации с какой-либо действующей командой чемпионата не планируется.

Напомним, в сентябре прошлого года в «Порше» сообщили о срыве сделки с австрийской командой «Ред Булл». При этом говорилось, что немецкая компания пытается договориться с другими гоночными коллективами, в частности с «Маклареном». Но эти переговоры к какой-либо договорённости не привели. При этом изначально представители «Порше» заявляли, что всё равно рассчитывают войти в Формулу-1 в 2026 году.

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