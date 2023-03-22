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1 час назад

Оруджев объяснил, почему Леклер и Хэмилтон не уйдут из своих нынешних команд

Чемпионат.com

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказал мнение, что пилот «Феррари» Шарль Леклер, а также Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», не станут менять команды.

Оруджев объяснил, почему Леклер и Хэмилтон не уйдут из своих нынешних команд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После всего двух Гран-при сезона глупо говорить об этих слухах. Никто и никуда из них не может уйти. Все хотят выиграть. А это «выигрышное» место занято надолго. Никто из них не захочет быть второй скрипкой в команде Макса. Так что просто будут надеяться, что их машина станет лучше, а новая в следующем сезоне получится бомбой. Возможно, Хэмилтон закончит раньше, чем дождётся: годков ему немало всё-таки», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Автоспорт,Егор Оруджев,Шарль Леклер,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
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