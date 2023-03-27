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10 минут назад

Райкконен высказался о гонке NASCAR Cup Series в Остине

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Чемпион мира 2007 года бывший пилот Формулы-1 Кими Райкконен высказался по поводу своего выступления в гонке EchoPark Automotive Grand Prix на шестом этапе NASCAR Cup Series сезона-2023.

Райкконен высказался о гонке NASCAR Cup Series в Остине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, все было не так уж плохо. Нам не повезло с инцидентами, которые произошли ближе к концу гонки. К тому же у нас не осталось шин. Жаль, ведь мы боролись в первых рядах, но соперники продолжали приближаться после рестартов.

Гонка была долгой и жаркой, и на половине дистанции в комбинезоне перестала работать специальная система охлаждения. Поэтому в машине было очень жарко. И хотя пробиваться через пелотон было весело, на нас сказалась вся эта суматоха, происходившая на рестартах», — приводит слова Райкконена Autoweek.

EchoPark Automotive Grand Prix, «Трасса Америк» (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 75 кругов.

2. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +1,411 сек.

3. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2,325.

4. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +2,704.

5. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3,012.

6. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +3,384.

7. Рикки Стенхаус (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +4,237.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +4,296.

9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4,519.

10. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») +5,310.

…18. Дженсон Баттон (Rick Ware Racing / «Форд») +9,329.

…29. Кими Райкконен (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +328,800.

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