Райкконен высказался о гонке NASCAR Cup Series в Остине

«Я думаю, все было не так уж плохо. Нам не повезло с инцидентами, которые произошли ближе к концу гонки. К тому же у нас не осталось шин. Жаль, ведь мы боролись в первых рядах, но соперники продолжали приближаться после рестартов.



Гонка была долгой и жаркой, и на половине дистанции в комбинезоне перестала работать специальная система охлаждения. Поэтому в машине было очень жарко. И хотя пробиваться через пелотон было весело, на нас сказалась вся эта суматоха, происходившая на рестартах», — приводит слова Райкконена Autoweek.