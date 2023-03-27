Глава «Формулы-1» поддержал идею отменить свободные заезды на этапах Гран-при

— Я сторонник отмены практики, которая очень полезна для инженеров, но не нравится публике, — приводит слова Доменикали motorsport.com.

Как отмечается в материале, заявления главы «Ф 1» не следует интерпретировать как шаг к возможному отказу от свободных сессий. Речь идет о текущих дискуссиях, которые ведутся на уровне комиссии «Формулы 1» относительно будущих изменений формата гоночного уик энда.

В рамках каждого этапа Гран при проходит три сессии свободных заездов, обычно две из них в пятницу, одна — в субботу. Практика позволяет командам работать над настройками болида и стратегии использования шин перед квалификацией и гонкой.