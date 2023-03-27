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59 минут назад

Глава «Формулы-1» поддержал идею отменить свободные заезды на этапах Гран-при

Матч ТВиещё 1

Руководитель «Формулы 1» Стефано Доменикали заявил, что поддерживает отмену сессий свободных заездов на этапах Гран при.

Глава «Формулы-1» поддержал идею отменить свободные заезды на этапах Гран-при
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я сторонник отмены практики, которая очень полезна для инженеров, но не нравится публике, — приводит слова Доменикали motorsport.com.

Как отмечается в материале, заявления главы «Ф 1» не следует интерпретировать как шаг к возможному отказу от свободных сессий. Речь идет о текущих дискуссиях, которые ведутся на уровне комиссии «Формулы 1» относительно будущих изменений формата гоночного уик энда.

В рамках каждого этапа Гран при проходит три сессии свободных заездов, обычно две из них в пятницу, одна — в субботу. Практика позволяет командам работать над настройками болида и стратегии использования шин перед квалификацией и гонкой.

Третий этап сезона пройдет в Австралии 31 марта — 2 апреля.

Автоспорт,
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