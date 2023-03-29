Мик Шумахер назвал сроки возвращения на стартовую решётку в Формуле-1

«Цель — вернуться в Формулу 1 в 2024 году. Цель всех нас, гонщиков, — стать чемпионом мира, и моя цель тоже.



К сожалению, в этом сезоне места нет, но быть резервным гонщиком в «Мерседесе» — это, конечно, тоже шаг вперёд. В такой огромной команде я могу многому научиться и, надеюсь, взять это с собой для моей будущей карьеры в Формуле-1», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.