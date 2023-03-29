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49 минут назад

Мик Шумахер рассказал, когда он планирует вернуться на стартовую решётку в Формуле-1

Чемпионат.comиещё 1

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер заявил, что планирует попасть на стартовую решётку Формулы-1 к 2024 году.

Мик Шумахер назвал сроки возвращения на стартовую решётку в Формуле-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Цель — вернуться в Формулу 1 в 2024 году. Цель всех нас, гонщиков, — стать чемпионом мира, и моя цель тоже.

К сожалению, в этом сезоне места нет, но быть резервным гонщиком в «Мерседесе» — это, конечно, тоже шаг вперёд. В такой огромной команде я могу многому научиться и, надеюсь, взять это с собой для моей будущей карьеры в Формуле-1», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

Мик Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а его место в «Хаасе» занял Нико Хюлькенберг.

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