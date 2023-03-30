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13 минут назад

AMuS: в «Ред Булл» не уверены в надёжности машины на Гран-при Австралии

Чемпионат.com

Команда Формулы-1 «Ред Булл» не уверена в надёжности машины на Гран-при Австралии, сообщают немецкие СМИ. По информации источника, в команде переживают из-за тех проблем, с которыми столкнулись пилоты на Гран-при Саудовской Аравии.

AMuS: в «Ред Булл» не уверены в надёжности машины на Гран-при Австралии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пока нам не удалось провести чистый уикенд без каких-либо проблем», — цитирует представителя команды Auto Motor und Sport.

При этом команда до сих пор не выявила причины проблем на машине Ферстаппена на прошлом этапе чемпионата мира. Главным предположением называют плохой контроль качества деталей от поставщиков.

Напомним, по итогам первых двух Гран-при сезона «Ред Булл» завоевал два дубля, лидируя в обоих зачётах чемпионата мира. Команда набрала 87 очков из 88 возможных.

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