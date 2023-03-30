AMuS: в «Ред Булл» не уверены в надёжности машины на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» не уверена в надёжности машины на Гран-при Австралии, сообщают немецкие СМИ. По информации источника, в команде переживают из-за тех проблем, с которыми столкнулись пилоты на Гран-при Саудовской Аравии.

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«Пока нам не удалось провести чистый уикенд без каких-либо проблем», — цитирует представителя команды Auto Motor und Sport.

При этом команда до сих пор не выявила причины проблем на машине Ферстаппена на прошлом этапе чемпионата мира. Главным предположением называют плохой контроль качества деталей от поставщиков.