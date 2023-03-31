Ферстаппена оштрафовали по итогам первой практики Гран-при Австралии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Австралии. Он опередил британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 0,433 секунды. Третьим стал партнёр Макса по команде Серхио Перес.

Фото: Betassist.ru Betassist.ru

Ферстаппена оштрафовали по итогам тренировки на €700. Голландец превысил скорость на пит-лейн на 6,4 км/ч.

Ферстаппен с 44 очками возглавляет личный зачёт Формулы-1 после двух этапов. Он опережает на один балл Переса. Третьим с 30 баллами в активе идёт пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который дважды заехал на подиум.