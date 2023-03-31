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45 минут назад

Ферстаппена оштрафовали по итогам первой практики Гран-при Австралии

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Австралии. Он опередил британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 0,433 секунды. Третьим стал партнёр Макса по команде Серхио Перес.

Ферстаппена оштрафовали по итогам первой практики Гран-при Австралии
Фото: Betassist.ruBetassist.ru

Ферстаппена оштрафовали по итогам тренировки на €700. Голландец превысил скорость на пит-лейн на 6,4 км/ч.

Ферстаппен с 44 очками возглавляет личный зачёт Формулы-1 после двух этапов. Он опережает на один балл Переса. Третьим с 30 баллами в активе идёт пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который дважды заехал на подиум.

25-летний голландец– двукратный чемпион мира. По количеству побед (36) он занимает шестое место в истории. Рекорд принадлежит Хэмилтону (103), британец выиграл семь титулов.

Автоспорт,Формула-1,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,
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