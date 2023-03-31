Ферстаппена оштрафовали по итогам первой практики Гран-при Австралии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Австралии. Он опередил британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 0,433 секунды. Третьим стал партнёр Макса по команде Серхио Перес.
Ферстаппена оштрафовали по итогам тренировки на €700. Голландец превысил скорость на пит-лейн на 6,4 км/ч.
Ферстаппен с 44 очками возглавляет личный зачёт Формулы-1 после двух этапов. Он опережает на один балл Переса. Третьим с 30 баллами в активе идёт пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который дважды заехал на подиум.
25-летний голландец– двукратный чемпион мира. По количеству побед (36) он занимает шестое место в истории. Рекорд принадлежит Хэмилтону (103), британец выиграл семь титулов.