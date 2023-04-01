Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в субботу стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австралии.
Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 16,732 секунды. Второе место занял британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес" (отставание - 0,236 секунды). Тройку лучших замкнул его партнер по команде и соотечественник Льюис Хэмилтон (+0,372).
Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье, начало в 08:00 мск.