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1 час назад

Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австралии "Формулы-1"

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Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в субботу стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австралии.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
Фото: AP Photo/ Asanka Brendon RatnayakeAP Photo/ Asanka Brendon Ratnayake

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 16,732 секунды. Второе место занял британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес" (отставание - 0,236 секунды). Тройку лучших замкнул его партнер по команде и соотечественник Льюис Хэмилтон (+0,372).

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье, начало в 08:00 мск.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Льюис Хэмилтон,
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