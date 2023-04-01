Ферстаппен выиграл третью практику на Гран-при Австралии, Алонсо — второй

В Мельбурне продолжается Гран-при Австралии – третий этап Формулы-1. Третья практика завершилась победой пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Голландец опередил гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на 0,162 секунды. Третьим стал Эстебан Окон на «Альпине». Он уступил лидеру 0,373 секунды.

Фото: Marca Marca

Пилот Ферстаппена по команде Серхио Перес показал только седьмой результат. Он пропустил половину сессии из-за технических проблем, а затем жаловался на состояние машины.

Третья практика прерывалась красными флагами – у «Альфа Таури» оторвался кусок понтона. На последних минутах сессии начался дождь.