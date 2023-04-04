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1 час назад

Итальянская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в краже часов у пилота «Формулы‑1» Леклера

Матч ТВ

Итальянская полиция арестовала четырех человек, разыскиваемых в связи с кражей люксовых часов у пилота команды «Формулы 1» «Феррари» Шарля Леклера в прошлом году, сообщает Рейтер.

Полиция задержала подозреваемых в краже часов у пилота «Формулы‑1» Леклера
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В заявлении полиции говорится, что при обыске в доме одного из подозреваемых обнаружены две пары «дорогих часов, происхождение которых будет расследовано дополнительно».

Источник в полиции отметил, что пока невозможно установить, принадлежали ли какие либо из найденных часов Леклеру. По данным СМИ, украденные часы были из лимитированной коллекции и стоят несколько сотен тысяч евро.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в итальянском Виллареджо. Монегасский гонщик прогуливался в компании друзей и своего тренера по физподготовке Андреа Феррари после ужина. По версии полиции, несколько фанатов попросили сфотографироваться с пилотом, количество людей вокруг него стало увеличиваться. Злоумышленнику удалось снять часы с руки Леклера. Когда гонщик обнаружил пропажу, вор уже скрылся.

Автоспорт,Андреа Феррари,Шарль Леклер,Ferrari,
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