Полиция задержала подозреваемых в краже часов у пилота «Формулы‑1» Леклера

Итальянская полиция арестовала четырех человек, разыскиваемых в связи с кражей люксовых часов у пилота команды «Формулы 1» «Феррари» Шарля Леклера в прошлом году, сообщает Рейтер.

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В заявлении полиции говорится, что при обыске в доме одного из подозреваемых обнаружены две пары «дорогих часов, происхождение которых будет расследовано дополнительно».

Источник в полиции отметил, что пока невозможно установить, принадлежали ли какие либо из найденных часов Леклеру. По данным СМИ, украденные часы были из лимитированной коллекции и стоят несколько сотен тысяч евро.