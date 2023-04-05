$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет

Российская Газетаиещё 26

Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, сообщает в среду вечером Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области.

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Отмечается, что сотрудники ведомства зафиксировали нарушение российской границы украинским легкомоторным самолетом.

"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) был задержан пограничным нарядом. В отношении него проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Автоспорт,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий