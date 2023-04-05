В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет

Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, сообщает в среду вечером Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области.
Отмечается, что сотрудники ведомства зафиксировали нарушение российской границы украинским легкомоторным самолетом.
"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) был задержан пограничным нарядом. В отношении него проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.