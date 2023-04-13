$81.68-0.4290.00+0.24

Гонщик Hyundai в мировом ралли Крейг Брин погиб в Хорватии

2

Ирландский гонщик Крейг Брин, который представлял заводскую команду Hyundai в Чемпионате мира по ралли (WRC) погиб в результате несчастного случая. Об этом представители команды Hyundai Motorsport сообщили в социальных сетях.

Ирландский гонщик Hyundai погиб в Хорватии
© Газета.Ru

Инцидент произошел во время тестов перед Ралли Хорватия, его подробности не сообщаются. Крейгу Брину было 33 года. Ховартские СМИ публиковали новости о смерти Брина с фотографией разбитого автомобиля Hyundai i20 N ирландского гонщика. Штурман Джеймс Фултон в результате инцидента не пострадал.

Крейг Брин дебютировал в чемпионате WRC в 2009 году. С 2019 года выступал в составе заводской команды Hyundai, на минувшем Ралли Швеция спортсмен занял второе место.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий