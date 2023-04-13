Ирландский гонщик Hyundai погиб в Хорватии

Ирландский гонщик Крейг Брин, который представлял заводскую команду Hyundai в Чемпионате мира по ралли (WRC) погиб в результате несчастного случая. Об этом представители команды Hyundai Motorsport сообщили в социальных сетях.

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Инцидент произошел во время тестов перед Ралли Хорватия, его подробности не сообщаются. Крейгу Брину было 33 года. Ховартские СМИ публиковали новости о смерти Брина с фотографией разбитого автомобиля Hyundai i20 N ирландского гонщика. Штурман Джеймс Фултон в результате инцидента не пострадал.