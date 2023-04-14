Российский автогонщик будет выступать под флагом Италии

28-летний бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Даниил Квят заявил о намерении выступать на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) под итальянским флагом и с гоночной лицензией этой страны, передает La Gazzetta dello Sport.

Накануне стало известно, что Квят получил место заводского пилота команды Lamborghini Squadra Corse. В следующем году она будет участвовать в WEC.

«Какие ощущения от выступления с итальянской гоночной лицензией? Я думаю, что спорт должен объединять людей. Но у меня нет ощущения, что я выступаю за чужую страну», — отметил Квят.

Он отметил, что вырос в Италии. Также, по словам бывшего гонщика «Формулы-1», именно в этой стране он провел юные годы. В этой связи было решено сделать выбор в пользу выступления под флагом Италии, указал Квят.

В прошлом году Квят должен был выступать в WEC в составе российской команды G-Drive Racing, однако планы сорвались в связи с отстранением российских спортсменов.