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57 минут назад

Российский автогонщик будет выступать под флагом Италии

Лера Букина

28-летний бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Даниил Квят заявил о намерении выступать на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) под итальянским флагом и с гоночной лицензией этой страны, передает La Gazzetta dello Sport.

Российский автогонщик будет выступать под флагом Италии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне стало известно, что Квят получил место заводского пилота команды Lamborghini Squadra Corse. В следующем году она будет участвовать в WEC.

«Какие ощущения от выступления с итальянской гоночной лицензией? Я думаю, что спорт должен объединять людей. Но у меня нет ощущения, что я выступаю за чужую страну», — отметил Квят.

Он отметил, что вырос в Италии. Также, по словам бывшего гонщика «Формулы-1», именно в этой стране он провел юные годы. В этой связи было решено сделать выбор в пользу выступления под флагом Италии, указал Квят.

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В прошлом году Квят должен был выступать в WEC в составе российской команды G-Drive Racing, однако планы сорвались в связи с отстранением российских спортсменов.

В марте 2023 года Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков, выступающих на международных соревнованиях под другим флагом или с лицензией другой страны, подписывать декларацию о дистанцировании от спецоперации на Украине.

Автоспорт,Даниил Квят,
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