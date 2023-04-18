Айлотт: меня удивило количество смертельных угроз после Гран-при Лонг-Бич

Во время гонки Айлотт стал одним из участников инцидента, произошедшего в районе 11-го поворота. Гонщик выехал с пит-стопа незадолго до этого и оказался перед своим напарником Агустином Канапино, который на тот момент лидировал в гонке. После рестарта аргентинец упёрся в машину Каллума и потерял какое-то время позади него. Затем аргентинца попытался опередить Элио Кастроневес, и между их машинами произошёл контакт, после чего Канапино сошёл.