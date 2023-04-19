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Алези оценил перспективы «Феррари» в случае прихода в команду Эдриана Ньюи из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказал мнение, что даже в случае перехода руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи в «Феррари» проблемы «Скудерии» не были бы решены.

Алези оценил перспективы «Феррари» в случае прихода Эдриана Ньюи
© Чемпионат.com

«Команде потребёется время, но Фредерик Вассёр — правильный выбор. А вообще если бы вдруг сегодня Эдриан Ньюи решил перейти в «Феррари», мы бы не увидели его автомобиль до 2025 года из-за пунктов во всех контрактах. Так что на это потребуется время. Но я повторяю, что Фред Вассёр — подходящий человек для работы в команде. Он должен расставить надёжность, скорость и стабильность в том порядке, в каком он хочет, но это должно быть сделано», — приводит слова Алези GrandPrix со ссылкой на его выступление в Les Fous du Volant.

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