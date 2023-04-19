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1 час назад

FIA расследует аварию в Хорватии, в которой погиб ирландский гонщик

Елена Прошина

Международная автомобильная федерация (FIA) совместно с Hyundai Motorsport займутся расследованием аварии в Хорватии, жертвой которой стал ирландский гонщик Крэйг Брин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя команды Сирила Абитебула.

FIA расследует аварию в Хорватии, в которой погиб ирландский гонщик
Фото: Пресс-служба команды "Hyundai Motorsport GmbH"Пресс-служба команды "Hyundai Motorsport GmbH"

Авария произошла во время тестов накануне соревнований чемпионата мира по классическому ралли в Хорватии. По словам Абитебула, инцидент произошёл на относительно низкой скорости – автомобиль Брина врезался в деревянный забор, из-за чего 33-летний гонщик получил смертельное ранение.

«Hyundai Motorsport и FIA совместно изучают все обстоятельства инцидента. Насколько можно установить, не было никаких проблем ни с одним элементом автомобиля, ни с шинами, ни с защитным оборудованием. Местная полиция составила протокол на месте происшествия», – заявил Абитебул.

Впервые Брин выступил на чемпионате WRC в 2009 году. С 2019 года он присоединился к составу заводской команды Hyundai, а на минувшем Ралли Швеция смог завоевать серебряную медаль.

Автоспорт,Крэйг Брин,Hyundai,
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