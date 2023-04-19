FIA расследует аварию в Хорватии, в которой погиб ирландский гонщик

Международная автомобильная федерация (FIA) совместно с Hyundai Motorsport займутся расследованием аварии в Хорватии, жертвой которой стал ирландский гонщик Крэйг Брин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя команды Сирила Абитебула.
Авария произошла во время тестов накануне соревнований чемпионата мира по классическому ралли в Хорватии. По словам Абитебула, инцидент произошёл на относительно низкой скорости – автомобиль Брина врезался в деревянный забор, из-за чего 33-летний гонщик получил смертельное ранение.
«Hyundai Motorsport и FIA совместно изучают все обстоятельства инцидента. Насколько можно установить, не было никаких проблем ни с одним элементом автомобиля, ни с шинами, ни с защитным оборудованием. Местная полиция составила протокол на месте происшествия», – заявил Абитебул.
Впервые Брин выступил на чемпионате WRC в 2009 году. С 2019 года он присоединился к составу заводской команды Hyundai, а на минувшем Ралли Швеция смог завоевать серебряную медаль.