FIA расследует аварию в Хорватии, в которой погиб ирландский гонщик

Международная автомобильная федерация (FIA) совместно с Hyundai Motorsport займутся расследованием аварии в Хорватии, жертвой которой стал ирландский гонщик Крэйг Брин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя команды Сирила Абитебула.

Фото: Пресс-служба команды "Hyundai Motorsport GmbH" Пресс-служба команды "Hyundai Motorsport GmbH"

Авария произошла во время тестов накануне соревнований чемпионата мира по классическому ралли в Хорватии. По словам Абитебула, инцидент произошёл на относительно низкой скорости – автомобиль Брина врезался в деревянный забор, из-за чего 33-летний гонщик получил смертельное ранение.

«Hyundai Motorsport и FIA совместно изучают все обстоятельства инцидента. Насколько можно установить, не было никаких проблем ни с одним элементом автомобиля, ни с шинами, ни с защитным оборудованием. Местная полиция составила протокол на месте происшествия», – заявил Абитебул.