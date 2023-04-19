$81.65+0.0589.37-0.20

Российский гонщик Роман Русинов выступит на ралли «Шелковый путь»

Российский гонщик Роман Русинов станет одним из участников Международного ралли «Шелковый путь», которое пройдет с 5 по 15 июля по маршруту из Казани в Москву через 13 регионов России, сообщает пресс служба команды G Drive Racing.

Российский гонщик выступит на ралли «Шелковый путь»
© Матч ТВ

— Дебют в ралли рейдах мне понравился — это было непросто, но интересно. Теперь, собрав большой объем информации, мы будем целенаправленно готовиться к «Шелковому пути» — главному старту команды G Drive Racing в ралли рейдах в этом сезоне. Это будет захватывающее приключение! — заявил Русинов.

В рамках подготовки к старту Русинов, известный по выступлениям в гонках на выносливость, в составе команды G Drive Racing принял участие в бахе «Золото Кагана» в Астрахани, где занял восьмое место среди экипажей на мотовездеходах.

Ранее об участии в ралли «Шелковый путь» 2023 года объявили Анастасия Нифонтова и её штурман Екатерина Жаданова, чемпион Европы по ралли рейдам в женском зачете.

Кроме того, в середине февраля сертификат на участие в гонке без стартового взноса получил победитель бахи «Россия — Северный лес» Дмитрий Мордкович.

Полный список участников ралли «Шелковый путь» 2023 года будет опубликован в июне, когда завершится прием заявок от спортсменов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий