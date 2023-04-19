Российский гонщик выступит на ралли «Шелковый путь»

Российский гонщик Роман Русинов станет одним из участников Международного ралли «Шелковый путь», которое пройдет с 5 по 15 июля по маршруту из Казани в Москву через 13 регионов России, сообщает пресс служба команды G Drive Racing.

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— Дебют в ралли рейдах мне понравился — это было непросто, но интересно. Теперь, собрав большой объем информации, мы будем целенаправленно готовиться к «Шелковому пути» — главному старту команды G Drive Racing в ралли рейдах в этом сезоне. Это будет захватывающее приключение! — заявил Русинов.

В рамках подготовки к старту Русинов, известный по выступлениям в гонках на выносливость, в составе команды G Drive Racing принял участие в бахе «Золото Кагана» в Астрахани, где занял восьмое место среди экипажей на мотовездеходах.

Ранее об участии в ралли «Шелковый путь» 2023 года объявили Анастасия Нифонтова и её штурман Екатерина Жаданова, чемпион Европы по ралли рейдам в женском зачете.

Кроме того, в середине февраля сертификат на участие в гонке без стартового взноса получил победитель бахи «Россия — Северный лес» Дмитрий Мордкович.