СМИ: семья Шумахера подаст в суд на немецкий журнал за фейковое интервью

Семья Михаэля Шумахера намеревается подать в суд на немецкий журнал Die Aktuelle. Негодование близких вызвало опубликованное изданием интервью с легендарным гонщиком, сгенерированное искусственным интеллектом, пишет ESPN.

Отмечается, что ранее журнал опубликовал мнимое эксклюзивное интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1», который не появлялся на публике порядка 10 лет после получения серьезной черепно-мозговой травмы.

Позднее в СМИ появилась информация, что интервью было создано чат-ботом с искусственным интеллектом на основе прежних высказываний гонщика.