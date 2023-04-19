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СМИ: семья Шумахера подаст в суд на немецкий журнал за фейковое интервью

Семья Михаэля Шумахера намеревается подать в суд на немецкий журнал Die Aktuelle. Негодование близких вызвало опубликованное изданием интервью с легендарным гонщиком, сгенерированное искусственным интеллектом, пишет ESPN.

СМИ: семья Шумахера подаст в суд на немецкий журнал за фейковое интервью
© globallookpress.com

Отмечается, что ранее журнал опубликовал мнимое эксклюзивное интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1», который не появлялся на публике порядка 10 лет после получения серьезной черепно-мозговой травмы.

Позднее в СМИ появилась информация, что интервью было создано чат-ботом с искусственным интеллектом на основе прежних высказываний гонщика.

Близкие Шумахера подчеркнули, что стремятся защитить частную жизнь Михаэля. Соответственно, будут готовить судебный иск против издания, опубликовавшего фейковое интервью.

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