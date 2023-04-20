Семья Шумахера подаст в суд из-за поддельного интервью

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера подаст в суд на немецкий журнал Die Aktuelle, опубликовавший сгенерированное искусственным интеллектом интервью со спортсменом. Об этом сообщает AP.

В заголовке говорилось, что это первое интервью гонщика после аварии. В поддельном интервью заявили, что жизнь Шумахера полностью изменилась после аварии и стала ужасной для всей его семьи. Внутри заметки объяснялось, что цитаты были созданы искусственным интеллектом.

Летом 2022 года бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер выступил с критикой в адрес семьи гонщика. Функционер обвинил родных немца в том, что те лгут о состоянии здоровья спортсмена.