Квят: команды наконец поняли, что победить «Ред Булл» можно, только скопировав их машину

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят поделился мнением о доминировании «Ред Булл» в Формуле-1 и ответил на вопрос, как он считает — продолжится ли такая тенденция и после 2026 года и смены регламента.

«Думаю, что команды наконец поняли, что победить «Ред Булл» можно, только скопировав их машину (смеётся). В этом году они выглядят намного быстрее остальных, но в следующем, я думаю, соперники приблизятся. Возможно, уже в этом году за счёт развития машины соперники будут ближе, но всё равно они будут доминировать — у «Хонды» отличный двигатель, так что у «Ред Булл» есть всё необходимое», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.