Мазепин обратится в канадский суд для отмены введенных против него санкций

Российский автогонщик «Формулы 1» Никита Мазепин намерен обратиться в Федеральный суд Канады, чтобы отменить персональные санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадские агентства.
Как передают канадские СМИ, Мазепин считает, что санкции местных властей несправедливы, поскольку «он не имеет никакого отношения к событиям на Украине».
В декабре прошлого года Мазепин пробовал напрямую через МИД Канады снять введенные ограничения, но не получил ответа от дипломатов.
Не исключено, что Мазепин опасается, что канадские санкции помешают ему вернуться в «Формулу-1».
Европейский суд юстиции 2 марта разрешил Мазепину въезд на территорию ЕС для участия в «Формуле-1» и прочих соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). Мазепину также разрешено тренироваться в ЕС и проходить медобследование.
Никита Мазепин – сын предпринимателя Дмитрия Мазепина (зампред совета директоров «Уралкалия»), которого «Форбс» включил в список 200 самых богатых российских бизнесменов.
Автогонщик провел один сезон в 2021 году. В 2022 году «Хаас» расторг контракт с Мазепиным по политическим мотивам. Также он был включен в санкционный список ЕС.