Мазепин обратится в канадский суд для отмены введенных против него санкций

Российский автогонщик «Формулы 1» Никита Мазепин намерен обратиться в Федеральный суд Канады, чтобы отменить персональные санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадские агентства.

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Как передают канадские СМИ, Мазепин считает, что санкции местных властей несправедливы, поскольку «он не имеет никакого отношения к событиям на Украине».

В декабре прошлого года Мазепин пробовал напрямую через МИД Канады снять введенные ограничения, но не получил ответа от дипломатов.

Не исключено, что Мазепин опасается, что канадские санкции помешают ему вернуться в «Формулу-1».

Европейский суд юстиции 2 марта разрешил Мазепину въезд на территорию ЕС для участия в «Формуле-1» и прочих соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). Мазепину также разрешено тренироваться в ЕС и проходить медобследование.

Никита Мазепин – сын предпринимателя Дмитрия Мазепина (зампред совета директоров «Уралкалия»), которого «Форбс» включил в список 200 самых богатых российских бизнесменов.