$81.49-0.1389.35-0.11
1 час назад

Мазепин обратится в канадский суд для отмены введенных против него санкций

Майк Габриелян

Российский автогонщик «Формулы 1» Никита Мазепин намерен обратиться в Федеральный суд Канады, чтобы отменить персональные санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадские агентства.

Мазепин обратится в канадский суд для отмены введенных против него санкций
Фото: СоцсетиСоцсети

Как передают канадские СМИ, Мазепин считает, что санкции местных властей несправедливы, поскольку «он не имеет никакого отношения к событиям на Украине».

В декабре прошлого года Мазепин пробовал напрямую через МИД Канады снять введенные ограничения, но не получил ответа от дипломатов.

Не исключено, что Мазепин опасается, что канадские санкции помешают ему вернуться в «Формулу-1».

Европейский суд юстиции 2 марта разрешил Мазепину въезд на территорию ЕС для участия в «Формуле-1» и прочих соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). Мазепину также разрешено тренироваться в ЕС и проходить медобследование.

Никита Мазепин: вернуться в Формулу-1 реально

Никита Мазепин – сын предпринимателя Дмитрия Мазепина (зампред совета директоров «Уралкалия»), которого «Форбс» включил в список 200 самых богатых российских бизнесменов.

Автогонщик провел один сезон в 2021 году. В 2022 году «Хаас» расторг контракт с Мазепиным по политическим мотивам. Также он был включен в санкционный список ЕС.

Автоспорт,Никита Мазепин,Дмитрий Мазепин,Уралкалий,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий