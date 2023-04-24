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1 час назад

«Это мерзко»: Алексей Попов об «интервью» Шумахера

Илья Родин

Спортивный комментатор Алексей Попов в своем YouTube-канале прокомментировал действия журналистов немецкого журнала Die Aktuelle, опубликовавших сгенерированное с помощью чат-бота интервью с легендарным гонщиком Михаэлем Шумахером. Он пояснил, что такие поступки недопустимы и выглядят мерзко.

Попов подчеркнул, что сотрудники немецкого издания перешли границы приличий, при том, что сделали совершенно «фантастическую вещь».

По его мнению, они решили воспользоваться славным именем человека, который даже не в состоянии возразить им, защитить себя.

«Это, конечно, мерзко», - констатировал Попов.

Вместе с тем, отметил он, радует то, что в Германии остались люди, осознающие недопустимость таких действий.

Комментатор предположил, что в дальнейшем в ФРГ публикации такого рода не будут вызывать негодование общества. Он допустил, что через несколько лет редактора, разрешившего такую публикацию, не уволят, а похвалят.

Семья Шумахера подаст в суд из-за поддельного интервью

Ранее сообщалось, что издатель журнала уволил главного редактора Анне Хоффманн за публикацию о Шумахере. Он пояснил, что ее действия противоречат стандартам журналистики, принятым в Funke Mediengruppe.

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