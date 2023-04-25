Мазепин пропустит ралли-марафон «Шелковый путь»-2023

Российский гонщик Никита Мазепин заявил «Матч ТВ», что не сможет выступить на ралли марафоне «Шелковый путь» 2023 года по причине занятости в работе своего благотворительного фонда.

© Денис Бушковский / Матч ТВ

Мазепин в дебютном ралли «Шелковый путь» в 2022 году выиграл зачет мотовездеходов. Бывший пилот «Формулы 1» в прошлом году основал фонд «Мы выступаем как один» для помощи спортсменам, которые, как и Мазепин, были отстранены от международных соревнований по неспортивным причинам. На данный момент фонд помогает 57 олимпийцам и паралимпийцам, предоставляя им профессиональную психологическую, юридическую поддержку, помощь в профориентации и получении высшего или специального образования.

— Планы на лето — работать в направлении фонда, развивать его. У нас очень большие результаты за год, я ими горжусь. К сожалению, думаю, в этом году не получится выступить на «Шелковом пути» — две недели потратить не получится. Но я всегда открыт к сотрудничеству, может быть, Сережа Карякин свяжется, что то решим, но пока не планирую ехать на «Шелковый путь».

— Если все сложится успешно, увидим тебя на гоночной трассе до конца года?

— Надеюсь на это. В январе я выступал в Дубае, и, если получится, повторить что то за рубежом, с удовольствием этим воспользуюсь, — сказал Мазепин «Матч ТВ».