Французский штурман погиб после аварии на ралли-рейде в Марокко

«Это очень печальная новость, и мы глубоко опечалены. Мы потеряли дорогого друга, который был частью семьи Xtremeplus в течение 20 лет. У нас нет слов, чтобы выразить эту потерю. Наши мысли и соболезнования его семье. У него осталось трое прекрасных детей», — подчеркнул владелец и менеджер команды Xtremeplus Марко Пиана.