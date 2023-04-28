Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако стал в пятницу победителем квалификации четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Азербайджана.

Второе место занял нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третьим стал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана в третий раз подряд.

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск. В рамках этапа состоится спринтерская гонка, которая пройдет в субботу. Ранее в субботу состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к гонке пройдет в укороченном формате: 1-й сегмент будет длиться 12 минут, 2-й - 10, 3-й - 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в 2016 году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с 2017 года стал носить название "Гран-при Азербайджана". Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов (12 левых и 8 правых), а длина круга составляет 6 км, стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу 8 поворотов под 90 градусов.