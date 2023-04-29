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Пилот команды "Ред Булл" Перес выиграл спринт на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес стал победителем спринта на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в субботу в Баку.

Пилот "Ред Булл" Перес выиграл спринт на Гран-при Азербайджана
© ТАСС

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке.

Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Леклер. Вторым стартует Ферстаппен, третьим - Перес.

Очки в таблицу чемпионата мира получают восемь лучших гонщиков по итогам спринта. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым - один. В общем зачете чемпионата мира лидерство сохранил Ферстаппен, который набрал 75 очков. Перес с 62 очками идет вторым, третье место занимает испанский пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо (48 очков), который в спринте финишировал шестым. Леклер набрал 13 очков и поднялся на восьмую строчку.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в 2016 году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с 2017 года стал носить название "Гран-при Азербайджана". Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря.

В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания чемпионского титула в 2016 году. Затем Гран-при Азербайджана выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо, британец Льюис Хэмилтон, финн Валттери Боттас, Перес и Ферстаппен. В 2020 году этап не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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