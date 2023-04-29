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Экипаж Квята финишировал десятым в «6 часах Спа», получив трёхминутный штраф

Экипаж «Према» под номером 63 в составе Даниила Квята, Дориан Пин и Мирко Бортолотти, финишировали десятыми в «6 часах Спа», получив трёхминутный штраф за нарушение процедуры под машиной безопасности.

Экипаж Квята финишировал десятым в «6 часах Спа»
© Чемпионат.com

Победу в категории LMP2 одержал экипаж Team WRT, за который выступают Луи Делетраз, Роберт Кубица и Руи Андраде.

В LMP1 победу одержала команда Toyota Gazoo Racing, на счету японского коллектива победный дубль. На первом месте финишировала машина под номером 7, за рулём которой были Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе Мария Лопес, на втором — «Тойота» под номером 8, управляемая Брэндоном Хартли, Рио Хиракавой и Себастьеном Буэми.

Третье место заняла лучшая из «Феррари» — номер 51 — управляемая Алессандро Пьергиди, Джеймсом Каладо и Антонио Джовинацци.

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