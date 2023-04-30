Эксперт рассказал о готовящемся открытии главных автогонок России

Новый сезон главных кольцевых автосерий страны стартует 14 мая в Москве. Основатель компании Fenix Promotion Group, продюсер гоночной суперсерии Вячеслав Никаноров в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что на гонках каждый найдет себе активность по интересу.

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«Гоночная суперсерия – это бренд, который призван собрать под собой несколько самых зрелищных автомобильных и моторизированных серий. Это цикл мероприятий, которые соединяют в себе самые зрелищные российские авто- и мотосерии», – отметил он.

По словам эксперта, российский автоспорт настолько обширный, что его подразделения порой просто не знают друг о друге. Поэтому одной из причин появления такого события, как гоночная суперсерия, стало желание познакомить и объединить аудитории разных направлений этого спорта.

Вячеслав Никаноров раскрыл «фишку» суперсерии этого года: в ней будут объединены три разных автомобильных гоночных серии. Это классическая серия классик-туринг, в которой участвуют ретро-автомобили, гонка на выносливость REC – Russian Endurance Challenge, и главная супергонка – GT Cup, где ездят автомобили марки Porsche. В каждой серии выделяются свои зачетные классы, и каждая из гонок очень зрелищная, что позволит привлечь к событию в том числе и массового зрителя.

К тому же гоночная суперсерия, по словам ее продюсера, – это праздник для всей семьи. В рамках события на площадке Moscow Raceway можно будет подняться в небо на воздушном шаре или вертолете, побывать в закулисье и посетить автобоксы, проехать по треку вместе с пилотом на гоночном или дрифт такси и многое другое. Разнообразные зрительские активности ориентированы на гостей разных возрастов и интересов.