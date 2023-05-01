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Шарль Леклер повторил антирекорд Нельсона Пике в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сумел воплотить в победу ни одну из своих последних восьми поул-позиций, что является самой длинной серией с тех пор, как то же самое не получалось у у бразильского гонщика Нельсона Пике, который как-то завоевал десять поул-позиций, но не выигрывал Гран-при. Об этом у себя в социальных сетях рассказал обозреватель Формулы-1 Шон Келли.

Шарль Леклер повторил антирекорд Нельсона Пике в Формуле-1
© Чемпионат.com

«Хорошей новостью для Леклера является то, что Пике выиграл титул в тот год, когда серия наконец закончилась», — добавил Келли.

Напомним, Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, который состоялся в минувший уикенд, а по итогам самого Гранп-при показал третий результат.

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