Хэмилтон рассказал о том, где хотел бы выступить после Формулы-1

«Много лет назад я менялся машинами с гонщиком NASCAR Тони Стюартом и это было весело. Было бы здорово в какой-то момент попробовать себя там. У меня нет мечты погоняться в других сериях, но они мне нравятся. Я фанат гонок, фанат разных чемпионатов. Было бы классно. Я менялся также с Валентино Росси и хотел бы попробовать себя в MotoGP. Иногда смотрю гонки IndyCar и также хотел бы в какой-то момент погоняться на такой машине», — приводит слова Хэмилтона Daily Mirror.