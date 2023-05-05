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Хэмилтон рассказал о том, где хотел бы выступить после Формулы-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что в будущем, после ухода из Формулы-1, хотел бы попробовать свои силы в других гоночных сериях.

Хэмилтон рассказал о том, где хотел бы выступить после Формулы-1
© Чемпионат.com

«Много лет назад я менялся машинами с гонщиком NASCAR Тони Стюартом и это было весело. Было бы здорово в какой-то момент попробовать себя там. У меня нет мечты погоняться в других сериях, но они мне нравятся. Я фанат гонок, фанат разных чемпионатов. Было бы классно. Я менялся также с Валентино Росси и хотел бы попробовать себя в MotoGP. Иногда смотрю гонки IndyCar и также хотел бы в какой-то момент погоняться на такой машине», — приводит слова Хэмилтона Daily Mirror.

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца текущего сезона. Однако на данный момент гонщик собирается продолжать выступления в Формуле-1.

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