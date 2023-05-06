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Илон Маск предложил провести необычную гонку Формулы-1

Знаменитый бизнесмен Илон Маск прокомментировал собственный визит на Гран-при Майами Формулы-1. Во время уикенда Маск является гостем команды «Ред Булл», и уже опубликованы фотографии, на которых Маск что-то обсуждает с руководителем команды Кристиан Хорнером. Бизнесмен рассказал о деталях разговора.

Илон Маск предложил провести необычную гонку Формулы-1
© Чемпионат.com

«Весёлое обсуждение технологий аэродинамики и батарей в Формуле-1. Я предложил провести гонку Формулы-1 между болидом только на электротяге и машиной на газу или гибридной», — написал Маск в своём твиттер-аккаунте.

Помимо Маска и других знаменитостей Гран-при Майами посетил ещё один бизнесмен-миллиардер — Джеф Безос. Во время третьей практики Безос даже оказался на командном мостике «Макларена» на пит-уолл.

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