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Умер первый российский победитель ралли "Дакар" Кузьмин

Команда «КАМАЗ-мастер» сообщила о смерти штурмана экипажа, который стал первым российским победителем грузового зачета ралли «Дакар», Анатолия Кузьмина.

Умер первый российский победитель ралли "Дакар" Кузьмин
© Телеграм-канал «KAMAZ-master»

«Команда «КАМАЗ-мастер» выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Кузьмина Анатолия Андреевича, ветерана команды и участника знаменитого первого российского экипажа ставшего победителем грузового зачета ралли «Дакар» в 1996 году. Светлая память», — сообщается в Telegram-канале команды.

В экипаж, который впервые в истории «КАМАЗ-мастера» выиграл «Дакар», помимо Кузьмина входили пилот Виктор Московских и механик Наиль Багаветдинов.

Ранее стало известно, что испанский автогонщик Хулио Сесар Кастрильо и его штурман Франсиско Хавьер Альварес 15 апреля погибли в результате аварии во время ралли Вилья-де Тинео в Испании.

Машина экипажа врезалась в дерево, так как Кастрильо не справился с управлением. Оба спортсмена скончались на месте. Гонка в итоге была остановлена и впоследствии отменена.

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