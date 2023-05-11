Ральф Шумахер назвал охранников Гран-при Майами идиотами

«То, что произошло после гонки, было неприятно. Охрана так грубо меня толкнула, что мне было очень больно. Мы можем забыть о царапинах, но такого просто не должно быть. Я жду извинений, но гораздо важнее, чтобы подобное не повторилось. Я сказал в камеру во время прямой трансляции, что они вели себя как идиоты. И я остаюсь при своем мнении. Мы будем общаться с Формулой-1 по этому поводу.