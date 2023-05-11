$76.69-0.1384.15-0.76

Ральф: охранники на Гран-при Майами вели себя как идиоты. Я жду извинений

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал действия охранников на Гран-при Майами, где он работал в качестве журналиста.

Ральф Шумахер назвал охранников Гран-при Майами идиотами
© РИА Новости

«То, что произошло после гонки, было неприятно. Охрана так грубо меня толкнула, что мне было очень больно. Мы можем забыть о царапинах, но такого просто не должно быть. Я жду извинений, но гораздо важнее, чтобы подобное не повторилось. Я сказал в камеру во время прямой трансляции, что они вели себя как идиоты. И я остаюсь при своем мнении. Мы будем общаться с Формулой-1 по этому поводу.

Нас с другим ведущим Петером Харденаке оттеснили как катком, очень жёстко. Это просто неприемлемо. Мы никоим образом не мешали. Стюарды в США действуют неправильно», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий