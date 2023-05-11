Вся команда «Ред Булл» заразилась ковидом после победы в 2021 году

«Победа в чемпионате после семи сезонов стала большим достижением. И мне не хотелось, чтобы что-то постороннее принижало значимость этой победы. Мы могли испытывать невероятную гордость. Дело тут не в одной гонке, чемпионат шёл девять месяцев, были и взлёты, и падения. Так что было важно насладиться победой. Так мы и сделали.