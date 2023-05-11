$76.69-0.1384.15-0.76

Хорнер рассказал, что вся команда «Ред Булл» заразилась ковидом после победы в 2021 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился воспоминаниями о праздновании первого чемпионского титула Макса Ферстаппена в 2021 году.

Вся команда «Ред Булл» заразилась ковидом после победы в 2021 году
© Чемпионат.com

«Победа в чемпионате после семи сезонов стала большим достижением. И мне не хотелось, чтобы что-то постороннее принижало значимость этой победы. Мы могли испытывать невероятную гордость. Дело тут не в одной гонке, чемпионат шёл девять месяцев, были и взлёты, и падения. Так что было важно насладиться победой. Так мы и сделали.

Мы фактически в первый раз собрались все вместе, выпили, отпраздновали и, конечно же, всей командой заразились ковидом после вечеринки. В итоге Рождество накрылось», — цитирует Хорнера RaceFans со ссылкой на подкаст Extraordinary Tales.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий