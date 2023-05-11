Даниэль Риккардо не заменит Ника де Вриса в «Альфа Таури»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо не не заменит голландского пилота Ника де Вриса в «Альфа Таури». Об этом информирует ESPN GB, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией. Ранее сообщалось, что резервист «Ред Булл» заменит де Вриса уже на этапе Формулы-1 в Имоле. Поводом для этого называлось неудовлетворительное начала сезона-2023 со стороны пилота «Альфа Таури». Кроме того, будто бы он не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена.

При этом по сведениям ESPN GB, заменить де Вриса может представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон. Сообщается также, что у Риккардо действительно была подгонка сиденья для «Альфа Таури» перед Гран-при Майами, но проходила она за закрытыми дверями, чтобы избежать распространения слухов о том, что он может выступить за команду – поскольку Лоусон тогда не присутствовал на гонке. Кроме того, источники, близкие к Риккардо, сказали ESPN GB, что на этой неделе он ни разу не посещал Фаэнцу, о чём говорилось ранее. После Гран-при Майами Риккардо действительно сразу отправился в Европу, но лишь для того, чтобы присутствовать на свадьбе двух друзей.