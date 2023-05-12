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Автограф Льюиса Хэмилтона сделала фаната долларовым миллионером

В 2020 году официальным партнёром Формулы 1 стала американская компания Topps, которая известна своими коллекционными предметами для поклонников разных видов спорта. Для чемпионата мира было налажено производство официальных лицензированных наклеек, коллекционных карточек и альбомов с гонщиками и командами Формулы 1 и Формулы 2.

Автограф Льюиса Хэмилтона сделал фаната долларовым миллионером
© autosport.com.ru

Линейка карточек включает в себя серию Topps Dynasty F1 с автографами гонщиков, серию Topps Chrome F1 Collection с фотографиями гонщиков и серию Topps NOW с особо яркими эпизодами из чемпионата мира. В 2023 году карточка сделала 16-летнего юношу из Канады фактически долларовым миллионером.

Как сообщает CTV News, в шоу King of Collectibles: the Goldin Touch, которое выходит на Netflix, показали историю поклонника Формулы 1 Жан-Николя Ганьона, который за $50 приобрёл обыкновенный набор карточек, среди которых была карточка с автографом Льюиса Хэмилтона. В итоге в рамках шоу канадцу предложили купить у него карточку сначала за $750 000, а затем и за $900 000. В итоге Жан-Николя Ганьон и его отец приняли предложение и получили почти миллион долларов за кусочек картона с автографом британского пилота Mercedes-AMG.

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